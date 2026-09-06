«Другое дело»: Адвокат раскрыл происхождение фото сейфа с пачками денег в офисе генпрокурора Украины

Фотография открытого сейфа с крупной суммой наличных, которую связывали с операцией «Карфаген» и расследованием против сотрудников Офиса генпрокурора Украины, относится к другому уголовному делу. Об этом заявил адвокат Виталий Сердюк, присутствовавший при обыске.

По его словам, сейф находился в доме семьи одного из его клиентов, а следственные действия проводились в рамках так называемого земельного производства. К расследованию о возможном «крышевании» мошеннических колл-центров этот эпизод отношения не имеет.

Сердюк также заявил, что доступ к сейфу был предоставлен следователям добровольно: его клиент передал ключ и код, поэтому вскрывать хранилище не пришлось. Защита, по его словам, сразу представила документы о происхождении денег и связанных с ними банковских операциях.

Кроме того, адвокат утверждает, что постановление суда по этому делу не давало разрешения непосредственно на изъятие денежных средств. Сторона защиты потребовала удалить фотографию из материалов, которыми иллюстрировалась операция «Карфаген», а сами деньги вернуть владельцу.

Напомним, НАБУ и САП проводят обыски в офисе генпрокурора Украины Руслана Кравченко в рамках спецоперации по разоблачению преступной организации во главе с должностным лицом надзорного органа, причастной к крышеванию мошеннических кол-центров и легализации имущества. Позже был задержан начальник кибердепартамента Сергей Крапива.