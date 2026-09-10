«Мы на грани»: На Украине могут начаться задержки соцвыплат
Министр финансов Украины допустил задержки соцвыплат из-за нехватки денег
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Министр финансов Украины Сергей Марченко предупредил, что из-за нехватки ликвидности в бюджете в стране могут начаться задержки социальных выплат.
По его словам, правительство уже вынуждено откладывать часть расходов. Если дополнительного финансирования не будет, приоритет отдадут сектору безопасности и обороны, а остальные направления будут финансировать позднее.
«Мы сейчас дошли до грани», — заявил Марченко.
Министр призвал депутатов поддержать законопроекты, от которых зависит финансовая помощь Украине со стороны Евросоюза и МВФ. В частности, речь идёт о документе, предусматривающем налогообложение международных посылок стоимостью до 150 евро.
Параллельно на Украине усиливаются признаки экономических трудностей. Жители Киева и других городов жаловались на перебои с поставками, пустеющие полки и рост цен, а в ресторанах McDonald's временно исчезла часть блюд.
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