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Опубликовано 10 сентября, 13:41

«Мы на грани»: На Украине могут начаться задержки соцвыплат

Министр финансов Украины допустил задержки соцвыплат из-за нехватки денег

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / OleksandraBolotina

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / OleksandraBolotina

Министр финансов Украины Сергей Марченко предупредил, что из-за нехватки ликвидности в бюджете в стране могут начаться задержки социальных выплат.

По его словам, правительство уже вынуждено откладывать часть расходов. Если дополнительного финансирования не будет, приоритет отдадут сектору безопасности и обороны, а остальные направления будут финансировать позднее.

«Мы сейчас дошли до грани», — заявил Марченко.

Министр призвал депутатов поддержать законопроекты, от которых зависит финансовая помощь Украине со стороны Евросоюза и МВФ. В частности, речь идёт о документе, предусматривающем налогообложение международных посылок стоимостью до 150 евро.

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Параллельно на Украине усиливаются признаки экономических трудностей. Жители Киева и других городов жаловались на перебои с поставками, пустеющие полки и рост цен, а в ресторанах McDonald's временно исчезла часть блюд.

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Николь Вербер
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