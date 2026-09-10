«Мы на грани»: На Украине могут начаться задержки соцвыплат

Министр финансов Украины Сергей Марченко предупредил, что из-за нехватки ликвидности в бюджете в стране могут начаться задержки социальных выплат.

По его словам, правительство уже вынуждено откладывать часть расходов. Если дополнительного финансирования не будет, приоритет отдадут сектору безопасности и обороны, а остальные направления будут финансировать позднее.

«Мы сейчас дошли до грани», — заявил Марченко.

Министр призвал депутатов поддержать законопроекты, от которых зависит финансовая помощь Украине со стороны Евросоюза и МВФ. В частности, речь идёт о документе, предусматривающем налогообложение международных посылок стоимостью до 150 евро.

Параллельно на Украине усиливаются признаки экономических трудностей. Жители Киева и других городов жаловались на перебои с поставками, пустеющие полки и рост цен, а в ресторанах McDonald's временно исчезла часть блюд.