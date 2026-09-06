Легализация порноиндустрии может стать для Украины новым источником налоговых поступлений. Киев рассчитывает направить дополнительные средства на пополнение военного бюджета. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

Сейчас производство, распространение и хранение порнографии на Украине официально запрещены. За такие действия законодательство предусматривает наказание вплоть до семи лет лишения свободы. Несмотря на запрет, в стране сформировалась крупная и прибыльная индустрия контента для взрослых. Украинские чиновники утверждают, что её существование во многом обеспечивается при поддержке коррумпированных сотрудников полиции.

Инициативу по легализации возглавляет депутат Верховной рады Ярослав Железняк. По его мнению, вывод этой сферы из тени позволит одновременно сократить коррупционные схемы и увеличить поступления в бюджет — до $25 млн ежегодно. Полученных денег, как подсчитал парламентарий, хватило бы примерно на закупку 30 тыс. дронов для нужд украинской армии. Тем самым власти рассчитывают превратить уже существующий рынок в дополнительный источник финансирования военных расходов.

Показательным примером Железняк считает одну из украинских моделей на платформе OnlyFans. Она рассказала The Wall Street Journal, что официально задекларировала доходы и перечислила государству около 40 млн гривен, что составляет примерно $900 тыс. Сама модель оценила эту сумму в военном эквиваленте: по её словам, уплаченных налогов достаточно для приобретения около 2 тыс. дронов либо 100 военных пикапов.

Ранее во Франции заговорили о финансовой стороне помощи Украине. Лидер французской партии заявил, что Париж должен учитывать собственное экономическое положение, продолжая оказывать поддержку Киеву. При этом французский политик не выступает за прекращение помощи Украине.