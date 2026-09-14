«Счёт идёт на миллиарды»: На Украине признали, что ситуация с госфинансами близка к критической

Ситуация с государственными финансами Украины близка к критической. Об этом заявил премьер-министр страны Сергей Корецкий, призвав Верховную раду ускорить принятие законопроектов, необходимых для получения зарубежной финансовой помощи.

По его словам, правительство передаст депутатам график с конкретными сроками голосования по каждому необходимому документу. В случае нарушения дедлайнов Киев рискует лишиться значительной части из предусмотренных $29,5 млрд международного финансирования.

«В случае нарушения этих сроков Украина рискует потерять значительную часть из 29,5 миллиардов долларов, предусмотренного международного финансирования. Это критически необходимый ресурс для сбалансирования государственного бюджета, финансирования социальных расходов и, самое главное, нужд Сил обороны», — заявил Корецкий.

Средства должны поступить до конца 2026 года. Правительство рассчитывает завершить выполнение необходимых условий для привлечения финансирования до 15 октября.

Ранее сообщалось, что финансовая нагрузка на Украину в 2027 году может оказаться заметно выше расчётов Международного валютного фонда. По мере затягивания конфликта Киеву потребуется искать дополнительные источники средств, чтобы закрыть растущий разрыв в бюджете и сохранить поддержку западных партнёров.