Подземная Рада: Депутаты на Украине переехали в подвал из-за постоянно ревущих сирен

В Верховной раде показали зал в подвале, где депутаты смогут проводить голосования во время воздушных тревог. Кадры из помещения опубликовал в своём Telegram-канале депутат Алексей Гончаренко*.

В Раде показали подвальный зал для голосований во время воздушных тревог. Видео © Telegram/oleksiihoncharenko

По его словам, всем парламентариям внутри места не хватит. Для части депутатов за дверью в коридоре уже расставили дополнительные стулья.

Следить за происходящим в основном помещении находящиеся снаружи смогут по установленному экрану. Сейчас в Раде обсуждают окончательный вариант рассадки.

Постоянно работать в подвальном зале депутаты не планируют. Его собираются использовать только во время воздушных тревог.

Гончаренко* также подтвердил, что вход в систему голосования в укрытии будет происходить по QR-кодам, а отдавать голоса депутаты смогут с телефонов и планшетов.

Накануне Life.ru писал, что депутатов Верховной рады могут перевести в подвальные помещения парламентского здания из-за участившихся воздушных тревог в Киеве. Укрытие не рассчитано на одновременное размещение всех парламентариев, поэтому часть мест собирались оборудовать в коридорах.

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