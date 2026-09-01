Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 1 сентября, 10:44

Подземная Рада: Депутаты на Украине переехали в подвал из-за постоянно ревущих сирен

В Раде показали подвальный зал для голосований во время воздушных тревог

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

В Верховной раде показали зал в подвале, где депутаты смогут проводить голосования во время воздушных тревог. Кадры из помещения опубликовал в своём Telegram-канале депутат Алексей Гончаренко*.

В Раде показали подвальный зал для голосований во время воздушных тревог. Видео © Telegram/oleksiihoncharenko

По его словам, всем парламентариям внутри места не хватит. Для части депутатов за дверью в коридоре уже расставили дополнительные стулья.

Следить за происходящим в основном помещении находящиеся снаружи смогут по установленному экрану. Сейчас в Раде обсуждают окончательный вариант рассадки.

Постоянно работать в подвальном зале депутаты не планируют. Его собираются использовать только во время воздушных тревог.

Гончаренко* также подтвердил, что вход в систему голосования в укрытии будет происходить по QR-кодам, а отдавать голоса депутаты смогут с телефонов и планшетов.

Возмездие по приказу Верховного: 218 БПЛА и ракет поставили на колени Киев, сожгли «Фламинго» и перерезали транзит в «Орловке»
Возмездие по приказу Верховного: 218 БПЛА и ракет поставили на колени Киев, сожгли «Фламинго» и перерезали транзит в «Орловке»

Накануне Life.ru писал, что депутатов Верховной рады могут перевести в подвальные помещения парламентского здания из-за участившихся воздушных тревог в Киеве. Укрытие не рассчитано на одновременное размещение всех парламентариев, поэтому часть мест собирались оборудовать в коридорах.

Больше новостей о зарубежной политике и ситуации вокруг Украины — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

* Внесён в России в перечень террористов и экстремистов.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar