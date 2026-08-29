Bloomberg: Дефицит бюджета Украины в 2027 году может превысить прогноз МВФ

Финансовая нагрузка на Украину в 2027 году может оказаться заметно выше расчётов Международного валютного фонда. По мере затягивания конфликта Киеву потребуется искать дополнительные источники средств, чтобы закрыть растущий разрыв в бюджете и сохранить поддержку западных партнёров.

Согласно оценкам, с которыми ознакомилось агентство Bloomberg, дефицит украинского бюджета в следующем году может превысить июньский прогноз МВФ. Тогда фонд исходил из того, что боевые действия завершатся к концу 2026 года, и закладывал дефицит на уровне 17,8% ВВП в 2027-м — на 3,3 процентного пункта меньше ожидаемого показателя текущего года. При продолжении конфликта этот расчёт, вероятно, придётся пересматривать.

Пока ни объём дополнительной потребности, ни конкретные источники её покрытия не определены. Неясно и то, как новые расчёты скажутся на действующей программе МВФ, поскольку для продолжения финансирования Украина должна сохранять приемлемый уровень долговой нагрузки. Одновременно Киев пытается разблокировать очередные выплаты международных кредиторов. На этой неделе украинские власти возобновили переговоры с МВФ, однако одной из главных проблем остаётся выполнение условий фонда. В случае провала договорённостей Украина рискует недополучить почти $5 млрд совокупной помощи от МВФ и Евросоюза.

Ключевым спорным вопросом стало изменение налоговых правил для недорогих посылок из-за рубежа. Законопроект предусматривает отмену льготы для таких отправлений, что увеличит расходы украинцев на покупки в иностранных интернет-магазинах. Парламент не раз переносил его рассмотрение, в том числе нарушив согласованный с МВФ крайний срок в конце июля.

В фонде считают эту меру необходимой для увеличения доходов бюджета, устранения налоговой лазейки и сокращения необязательного импорта. Украинские депутаты, напротив, указывают на дополнительную нагрузку для населения. От принятия закона зависит не только очередной транш МВФ почти на $700 млн. Киев также ожидает около $4 млрд от ЕС в третьем квартале. Эти средства входят в более широкую европейскую программу объёмом свыше $104 млрд на 2026–2027 годы.

Премьер-министр Украины Сергей Корецкий заявил Bloomberg, что рассчитывает на скорое принятие законопроекта. При этом депутат Рады от оппозиции считает, что необходимых голосов пока нет. Он также связывает сложности с задержкой подписания ранее одобренных налоговых законов и невыполнением ряда требований доноров в сфере борьбы с коррупцией.

На фоне растущей потребности в деньгах вновь может активизироваться обсуждение использования замороженных российских активов. Министры иностранных дел Испании, Польши, Нидерландов и Швеции призвали главу европейской дипломатии Каю Каллас вернуться к этому вопросу, указав на новые финансовые трудности Киева. Министр иностранных дел Бельгии Максим Прево подтвердил, что ознакомился с обращением. При этом он подчеркнул, что позиция страны остаётся неизменной: связанные с использованием российских активов риски никуда не исчезли. Вопрос предлагают вновь обсудить на встрече глав МИД стран ЕС 1–2 сентября.