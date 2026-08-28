Четыре страны ЕС вновь призвали передать Киеву замороженные активы РФ

Испания, Нидерланды, Польша и Швеция призвали Евросоюз вернуться к обсуждению использования замороженных российских активов в интересах Украины. Об этом сообщает Politico.

Инициаторы предлагают возобновить работу над механизмом использования российских средств после того, как прежний план столкнулся с сопротивлением Бельгии. Основная часть активов находится в бельгийском депозитарии Euroclear.

Глава МИД Швеции Мария Мальмер Стенергард заявила, что Бельгия была заранее уведомлена о письме. По её словам, главный вопрос сейчас заключается в распределении возможных рисков между странами ЕС.

Министр иностранных дел Бельгии Максим Прево подтвердил, что ознакомился с обращением. При этом он подчеркнул, что позиция страны остаётся неизменной: связанные с использованием российских активов риски никуда не исчезли.

Вопрос предлагают вновь обсудить на встрече глав МИД стран ЕС 1–2 сентября.

Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко призвал ЕС конфисковать замороженные российские активы для финансирования бюджета страны в 2027 году. По его словам, потребности Киева на 2026 год уже покрыты внешними донорами, однако на следующий год необходимы дополнительные решения европейских партнёров.