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Регион
28 августа, 08:24

Четыре страны ЕС вновь призвали передать Киеву замороженные активы РФ

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Испания, Нидерланды, Польша и Швеция призвали Евросоюз вернуться к обсуждению использования замороженных российских активов в интересах Украины. Об этом сообщает Politico.

Инициаторы предлагают возобновить работу над механизмом использования российских средств после того, как прежний план столкнулся с сопротивлением Бельгии. Основная часть активов находится в бельгийском депозитарии Euroclear.

Глава МИД Швеции Мария Мальмер Стенергард заявила, что Бельгия была заранее уведомлена о письме. По её словам, главный вопрос сейчас заключается в распределении возможных рисков между странами ЕС.

Министр иностранных дел Бельгии Максим Прево подтвердил, что ознакомился с обращением. При этом он подчеркнул, что позиция страны остаётся неизменной: связанные с использованием российских активов риски никуда не исчезли.

Вопрос предлагают вновь обсудить на встрече глав МИД стран ЕС 1–2 сентября.

Посольство: Швейцария утратила нейтралитет после заморозки российских активов
Посольство: Швейцария утратила нейтралитет после заморозки российских активов

Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко призвал ЕС конфисковать замороженные российские активы для финансирования бюджета страны в 2027 году. По его словам, потребности Киева на 2026 год уже покрыты внешними донорами, однако на следующий год необходимы дополнительные решения европейских партнёров.

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Дарья Денисова
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