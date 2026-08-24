Посольство: Швейцария утратила нейтралитет после заморозки российских активов

Швейцария фактически избавляется от собственного нейтрального статуса, продолжая блокировать российские активы и присоединяться к санкционной политике Евросоюза. Такую позицию высказали в посольстве РФ в Берне.

«Берн прямо нарушает нормы международного права, перенимая нелегитимные рестрикции ЕС. Его подход перечёркивает нейтральный статус Швейцарии», — заявили в дипмиссии РИА «Новости».

Поводом стала новая оценка объёма заблокированной собственности. По официальным данным Швейцарии, к 1 июля 2026 года под заморозкой находились российские финансовые активы примерно на 8,5 млрд франков. Кроме того, ограничения распространяются на 14 объектов недвижимости, автомобили, самолёты, произведения искусства и другое имущество попавших под санкции лиц и организаций.

Незадолго до этого Берн вновь расширил ограничения против Москвы, присоединившись к мерам 20-го санкционного пакета Евросоюза. Новые положения вступили в силу 20 августа.

Ранее Life.ru писал, что в ЕС предложили изменить схему управления замороженными российскими резервами в Euroclear. Авторы инициативы предложили передать средства специально созданной структуре Евросоюза.