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Регион
24 августа, 09:00

Посольство: Швейцария утратила нейтралитет после заморозки российских активов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shawn.ccf

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shawn.ccf

Швейцария фактически избавляется от собственного нейтрального статуса, продолжая блокировать российские активы и присоединяться к санкционной политике Евросоюза. Такую позицию высказали в посольстве РФ в Берне.

«Берн прямо нарушает нормы международного права, перенимая нелегитимные рестрикции ЕС. Его подход перечёркивает нейтральный статус Швейцарии», — заявили в дипмиссии РИА «Новости».

Поводом стала новая оценка объёма заблокированной собственности. По официальным данным Швейцарии, к 1 июля 2026 года под заморозкой находились российские финансовые активы примерно на 8,5 млрд франков. Кроме того, ограничения распространяются на 14 объектов недвижимости, автомобили, самолёты, произведения искусства и другое имущество попавших под санкции лиц и организаций.

Незадолго до этого Берн вновь расширил ограничения против Москвы, присоединившись к мерам 20-го санкционного пакета Евросоюза. Новые положения вступили в силу 20 августа.

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Ранее Life.ru писал, что в ЕС предложили изменить схему управления замороженными российскими резервами в Euroclear. Авторы инициативы предложили передать средства специально созданной структуре Евросоюза.

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Владимир Озеров
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