Западные элиты ищут новые способы распоряжения российскими резервами. Как сообщает FAS, бывшие высокопоставленные чиновники Германии, Франции и США предложили лишить Euroclear статуса оператора замороженных активов Банка России. По их мнению, управление этими средствами должно быть передано специально созданной депозитарной организации ЕС, причём сделать это необходимо в кратчайшие сроки.

По мнению авторов инициативы, такой подход позволит снять претензии с Euroclear и Бельгии, а также устранить юридические и финансовые риски, связанные с использованием российских активов для помощи Украине. Как сообщает издание, немецкий политик Аннегрет Крамп-Карренбауэр и её сторонники настаивают на ускорении процесса: выделенный Киеву кредит в 90 млрд евро будет исчерпан уже в следующем году. Дополнительным стимулом служит политическая нестабильность в ЕС: приход к власти в ряде стран (в частности, во Франции) правительств, скептически настроенных по отношению к поддержке Украины, может заблокировать дальнейшее финансирование.

При этом подчёркивается, что речь не идёт о конфискации, так как формальное право собственности на счета останется за ЦБ РФ.

Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко попросил европейских партнёров конфисковать замороженные российские активы, чтобы покрыть бюджетные нужды страны в 2027 году. Он пояснил, что потребности Киева на 2026 год полностью закрыты за счёт помощи Запада — с начала года привлекли уже 11,9 миллиарда долларов. А вот будущий бюджет пока не обеспечен, поэтому Украине нужны дополнительные решения от Евросоюза.