Референдум в Швейцарии может изменить отношения с Россией: что показал свежий опрос

Большинство граждан Швейцарии не одобряют идею закрепления в главном законе страны статуса постоянного и всестороннего нейтралитета. Это следует из данных соцопроса, проведённого для изданий 20 Minuten и Tamedia. Такая позиция может повлиять на сохранение санкций против России,

Против законодательной инициативы высказались 62% респондентов. Поддержали предложение лишь 32% участников исследования. Любопытно, что одобрение эта идея нашла преимущественно среди сторонников Швейцарской народной партии (ШНП), которая и была автором петиции. Избиратели других политических сил в основном не разделяют данную позицию.

Исследование также выявило разницу в настроениях между языковыми регионами страны. В немецкоязычных кантонах за инициативу готовы проголосовать 35% опрошенных, тогда как 64% выразили несогласие. Во франкоязычной части расклад сил схож: 35% против 61%. Единственной территорией, где у сторонников идеи пока есть перевес, оказалась италоязычная Швейцария. Здесь предложение одобряют 52% жителей, а не поддерживают 42%.

Всего в анкетировании приняли участие свыше 13 тысяч человек. Опрос проходил в онлайн-формате с 12 по 13 августа. Статистическая погрешность заявлена на уровне 6 процентных пунктов.

Ранее власти страны анонсировали проведение референдума по этому вопросу 27 сентября. Суть народной инициативы «О нейтралитете» заключается во введении полного запрета на присоединение к любым санкциям, кроме тех, что одобрены Совбезом ООН.

В действующей конституции конфедерации прописано лишь, что за «вопросы нейтралитета» отвечают правительство и парламент. Такая формулировка даёт свободу для различных толкований. Если поправки будут приняты, властям, вероятно, придется пересмотреть либо вовсе отменить часть ограничений, введенных ранее против РФ.

Швейцарский нейтралитет, закреплённый на международном уровне в 1815 году на Венском конгрессе, является старейшим и наиболее последовательным принципом внешней политики страны. Он означает неучастие Швейцарии в вооружённых конфликтах и отказ от вступления в военные союзы. Это позволило стране сохранять суверенитет и выступать нейтральной площадкой для международной дипломатии, включая размещение штаб-квартир многих международных организаций. При этом данный статус не исключает участия в гуманитарных миссиях, экономических санкциях и сотрудничества с ООН.