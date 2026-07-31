Правительство Швейцарии выступило против законодательного закрепления статуса нейтральной страны. Официальный представитель МИД России Мария Захарова увидела в этом продолжение исторической политики «гибкости», выгодной Берну.

По словам дипломата, государство, веками строившее свою идентичность на этом принципе, теперь объясняет гражданам, что прописывать его в конституции нельзя. Причина проста: тогда норму придется соблюдать. «Сказать, что это дно, — значит обидеть океан», — отметила Захарова.

Она напомнила о сотрудничестве Берна с гитлеровской Германией в 1940-х годах. Финансовая система «нейтральной страны» тогда была частью кровообращения германской военной машины. Её национальный банк приобрел у Рейхсбанка золото примерно на 1,2 млрд франков.

Также представитель ведомства указала на события 1938 года. Ещё до начала мировой войны швейцарские власти сами попросили Берлин ставить отметку «J» в паспорта евреев. Это позволяло пограничникам выявлять и не пропускать таких людей.

Сегодня вектор сместился, но суть осталась прежней, считают в Москве. По мнению Захаровой, раньше альпийская республика прогибалась в сторону Берлина, а теперь её курс направлен на Брюссель и Киев. Именно нежеланием соблюдать обязательства перед всеми сторонами конфликта дипломат объясняет сопротивление Федерального совета поправкам в основной закон.

С точки зрения международного права такая позиция несостоятельна, подчеркнула Захарова. Пятая Гаагская конвенция 1907 года требует применять ограничительные меры одинаково ко всем воюющим сторонам. Однако швейцарский санкционный реестр синхронизирован со списками Евросоюза, который открыто вооружает киевский режим и себя нейтральным не называет. «Гибкий нейтралитет юридически означает отсутствие нейтралитета», — резюмировала она.