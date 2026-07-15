Инженер из Швейцарии променял престижную карьеру на российскую глубинку и спасение людей

Швейцарский инженер Йорг Дусс уже три десятилетия живёт в небольшой деревне Лаговщина под Тарусой. Оставив престижную карьеру и благополучие на родине, он поселился в российской провинции и посвятил себя благотворительности, сообщает kp.ru.

В 1990-х годах он приехал в Калужскую область по работе — трудился на местной фабрике и ютился в общежитии с одним туалетом на полсотни человек. Сначала его шокировали мусор на улицах и ужасающая бедность, но, скупая продукты и раздавая их нуждающимся, он ощутил глубину местной жизни. Когда контракт закончился, швейцарец решил остаться навсегда.

Сейчас у него российский паспорт, жена-россиянка, трое детей и собственный дом. Дусс построил ферму, производит экологичные колбасы, возвёл церковь и двухэтажный клуб для всей округи. Его главная цель — создать настоящую русскую общину, где люди будут помогать друг другу и жить культурно-хозяйственным сообществом.

Особое место в его деятельности занимает приют для бывших бездомных. Иностранец принимает только тех, кто действительно хочет изменить жизнь и готов трудиться. Он регулярно возит продукты в местные школы и интернаты, а в конце прошлого года даже побывал на встрече с президентом Владимиром Путиным.

«Русский человек живёт свободно!» — объясняет свой выбор Йорг, сравнивая судьбу с жизнью однокурсников, оставшихся в Европе.

А ранее Life.ru писал, что итальянец Алессио Кавачечи переехал в подмосковные Химки. По его словам, ему жаль друзей, которые остались в Европе. Кавачечи раскрыл, что вошёл в число первых граждан Италии, кто официально задействовал механизм релокации в РФ, предназначенный для иностранных приверженцев консервативных ценностей.