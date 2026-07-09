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9 июля, 13:59

«Миссис БРИКС» заявила о намерении переехать из ЮАР в Россию

Миллсент Мфолоди Тлоу и Алия Короткая. Обложка © Life.ru

Миллсент Мфолоди Тлоу и Алия Короткая. Обложка © Life.ru

«Миссис БРИКС» из Южной Африки Миллсент Мфолоди Тлоу заявила, что хотела бы однажды остаться жить в России. Об этом Life.ru она рассказала во время выставки «Иннопром-2026» в Екатеринбурге.

По словам победительницы конкурса среди замужних участниц, знакомство с Россией открыло для неё новые возможности и позволило встретиться с представителями разных сфер.

«Моя жизнь полностью изменилась: я встречаюсь с разными людьми, важными людьми, в том числе с представителями власти. Для меня открылось множество возможностей для сотрудничества. Россия — прекрасное место. Я бы с удовольствием когда-нибудь осталась в России», поделилась Миллсент Мфолоди Тлоу.

На промышленном форуме модель представила короны конкурса красоты БРИКС, созданные из золота и драгоценных камней ювелирным домом CHAMOVSKIKH. Экспозиция разместилась на стенде Татарстана.

Миллсент Мфолоди Тлоу получила титул «Миссис БРИКС» на конкурсе, который прошёл в Казани в марте 2026 года. Участницы соревновались сразу в трёх категориях: «Мисс БРИКС», «Миссис БРИКС» и «Маленькая мисс БРИКС».

Тем временем продолжается национальный отбор претенденток, которые будут представлять Россию на международном конкурсе БРИКС в 2027 году.

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Победительница «Мисс БРИКС» Алексеева призналась, что ощущала себя «гадким утёнком» до 15 лет

Ранее победительница конкурса MISS BRICS 2026 Валентина Алексеева рассказала, что после победы её стали узнавать за рубежом и конкурс открыл возможности для культурного и социального развития, позволяя быть голосом страны и подсвечивать важные проблемы. Она отметила, что ценности конкурса — сохранение традиций и единение стран.

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Дарья Денисова
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