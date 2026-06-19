«Возможность быть голосом страны»: Откровения Miss BRICS спустя три месяца после победы

Победительница Международного конкурса красоты MISS BRICS 2026 Валентина Алексеева рассказала Life.ru, как изменилась её жизнь после победы. На деловом форуме «Россия — АСЕАН», который проходит в Казани с 17 по 19 июня, девушка отметила, что конкурс открыл перед ней новые возможности для развития в культурной и социальной сферах.

По словам Алексеевой, сегодня она представляет Россию на мероприятиях высокого уровня, а узнают её не только в стране, но и за её пределами.

«Меня стали узнавать не только в России, но и за пределами нашей страны, что очень приятно. Конкурс получил огромную огласку. Среди его основных ценностей — сохранение традиций, преемственность поколений. Мы понимаем, насколько важно объединять страны, чтобы вместе идти к совершенству», — поделилась Валентина Алексеева.

Особое внимание победительница уделила общественной миссии конкурса.

«Конкурс такого уровня даёт женщинам возможность быть голосом своей страны, подсвечивать общественно важные проблемы и задачи», — заявила Алексеева.

Валентина Алексеева. Обложка © Предоставлено Life.ru

На форуме «Россия — АСЕАН» также представлены эксклюзивные драгоценные короны победительниц Международного конкурса красоты «Мисс, Миссис и Маленькая мисс BRICS». Три золотые короны — «Аугуста Магна», «Аугуста Аврора» и «Аугуста Флоренс», созданные ювелирным домом CHAMOVSKIKH, хранятся в Национальном музее Республики Татарстан и были впервые представлены публике в Казани в марте 2026 года.

Президент Международного конкурса красоты БРИКС Динара Саляхова подчеркнула символичность того, что проект представлен на международном деловом мероприятии именно в Татарстане — на родине конкурса.

«Для меня и всей команды организаторов большая честь, что конкурс представлен на деловом событии международного уровня. Тем более почётно, что оно проходит на родине конкурса красоты БРИКС — в Республике Татарстан. Наша миссия неизменна — укрепление сотрудничества между разными народами и культурами, несмотря на различия. И в этом мы созвучны с повесткой форума «Россия — АСЕАН», — заявила Саляхова.

Вице-президент конкурса Анна Вавилова добавила, что проект становится визитной карточкой России в сфере культуры и гуманитарного сотрудничества.

«Наш проект становится визитной карточкой страны в сфере культуры и гуманитарного сотрудничества. Мы видим, что отношение к конкурсам красоты меняется после знакомства с нашей концепцией», — отметила Вавилова.

Ранее Life.ru писал, что Международный конкурс красоты среди стран БРИКС, впервые прошедший в Казани, в ближайшие годы планируют провести в Китае и Индии. Российская делегация уже подписала документы о сотрудничестве с китайской стороной и достигла договорённостей о проведении конкурса в Индии.