Западные редакторы десятилетиями освещают события через призму послевоенных структур, но этот подход безнадёжно устарел. Чем вызвана информационная стена вокруг БРИКС — неудобной правдой, не вписывающейся в шаблоны, или осознанной стратегией молчания, рассказала RuNews24.ru экономист Татьяна Селиверстова.

По её словам, повестку традиционно формируют крупные западные медиахолдинги, которые сосредоточены на созданных после Второй мировой институтах — G7, НАТО, Всемирном банке, где доминирует Северная Америка и Европа. БРИКС — альтернативный центр силы, поэтому его деятельность освещается значительно меньше.

Объективные показатели говорят о растущем весе БРИКС. После расширения объединение включает государства с огромной долей мирового населения, крупными энергоресурсами, стратегическими транспортными путями и растущими рынками. Всё больше стран Азии, Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока рассматривают БРИКС как платформу для экономического сотрудничества и диверсификации связей.

«Причина ограниченного освещения — в природе БРИКС. Это не военно-политический союз и не наднациональная структура, а площадка координации суверенных государств с разными системами. Такая гибкая конструкция сложнее для интерпретации через привычные западной аудитории категории», — отмечает эксперт.

Значение БРИКС определяется не только экономикой, но и трендом на многополярный мир. По мере роста роли Глобального Юга влияние объединения будет увеличиваться независимо от освещения в западных СМИ. Ключевой вопрос — какую роль БРИКС сыграет в формировании новых финансовых, торговых и технологических механизмов международного сотрудничества в ближайшие десятилетия.

Ранее президент России Владимир Путин подчеркнул, что вклад стран БРИКС в мировую экономику уже превысил показатели G7. По словам главы государства, за пять лет 49% глобального роста ВВП дал БРИКС, а G7 — только 18%.