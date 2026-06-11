ЕС готовит план переговоров с Россией и ждет одобрительного кивка от Трампа на саммите G7

Обсуждение возможного нового формата переговоров по Украине стало одной из ключевых тем накануне саммита G7. Европейские лидеры планируют заручиться поддержкой президента США Дональда Трампа. Сведения об этом приводит агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с подготовкой встречи.

Европейцы намерены использовать переговоры с главой Белого дома во Франции для продвижения инициативы о новом диалоге. Речь идёт о формате, в котором могли бы участвовать представители России, Украины, стран Европы и США.

В ЕС считают поддержку американского лидера ключевым фактором, способным повлиять на позицию Москвы. При этом предполагается, что потенциальные переговоры могут состояться уже в июле, если стороны согласуют политические условия.

Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил участие во встрече лидеров стран «Большой семёрки». Мероприятие запланировано на 15–17 июня и состоится в курортном городе Эвиан-ле-Бен на берегу Женевского озера.

В G7 входят США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия и Канада (с 1976 года). Также на постоянной основе участвует Евросоюз. Группа не имеет устава или секретариата; решения принимаются консенсусом на ежегодных саммитах, где обсуждаются глобальные экономические тренды, климат, безопасность и геополитические кризисы.