Триумф «мягкой силы»: Короны БРИКС готовятся к путешествию по странам-участницам объединения

Международный конкурс красоты среди стран БРИКС, который впервые прошёл в Казани, в ближайшие годы планируют провести в Китае и Индии. Об этом на стенде Республики Татарстан на ПМЭФ-2026 рассказала вице-президент MISS MRS LITTLE MISS BRICS Анна Вавилова.

По словам организаторов, проект будет передаваться странам — участницам объединения. Вавилова сообщила, что российская делегация уже побывала в Китае и подписала документы о сотрудничестве.

«Российская делегация прибыла в Китай в составе 13 человек. Мы уже подписали документы о сотрудничестве и передали возможность проведения международного конкурса красоты БРИКС китайской стороне. <…> Также мы договорились о проведении конкурса в Индии», — заявила Вавилова.

На площадке форума также показали драгоценные короны победительниц конкурса «Мисс, Миссис и Маленькая мисс BRICS». Эти изделия хранятся в Национальном музее Республики Татарстан и, по словам Вавиловой, стали символом «объединяющей народы мягкой силы».

Первые три золотые короны — «Аугуста Магна», «Аугуста Аврора» и «Аугуста Флоренс» — представили в марте 2026 года в Казани. Там же с 1 по 8 марта прошёл первый международный конкурс «Мисс, Миссис и Маленькая Мисс BRICS», а сейчас идёт подготовка к национальному этапу «БРИКС Россия».

Напомним, что в 2026 году в категории «Мисс БРИКС» победила россиянка Валентина Алексеева. В категории «Миссис» победу одержала представительница Южно-Африканской Республики Миллисент Холоди Тлоу. В категории «Мини мисс» победительницей стала представительница Китая Думалаог Саффира Кара Гилле.