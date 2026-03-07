Россиянка Валентина Алексеева стала первой «Мисс БРИКС»

Представительница России Валентина Алексеева стала победительницей международного конкурса красоты БРИКС в категории «Мисс». Финал состоялся в Казани. Ведущий церемонии Вячеслав Макаров объявил со сцены, что титул получает участница из Российской Федерации.

Финал прошёл в международном выставочном центре «Казань Экспо». Всего в конкурсе, который состоялся впервые, участвовали 49 конкурсанток из 17 стран. Они соревновались в трёх категориях — «Мини мисс», «Мисс» и «Миссис».

В категории «Миссис» победу одержала представительница Южно-Африканской Республики Миллисент Холоди Тлоу. Второе место в этой номинации заняла участница из Казахстана Ольга Мигунова, которая также получила приз зрительских симпатий. Третье место досталось россиянке Александре Хватовой.

Миссис БРИКС Миллисент Холоди Тлоу. Фото © MISS BRICS 2026

В категории «Мини мисс» победительницей стала представительница Китая Думалаог Саффира Кара Гилле. Вице-мисс стала участница из Белоруссии Изабелла Новикова, а третье место заняла представительница Объединённых Арабских Эмиратов Лия Бегларян. Приз зрительских симпатий получила участница из Казахстана Арина Каторгина.

Мини-мисс БРИКС Думалаог Саффира Кара Гилле. Фото © MISS BRICS 2026

Конкурс проходит со 2 по 7 марта и включал творческие номера и дефиле в национальных костюмах.

