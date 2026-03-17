Победительница «Мисс БРИКС» Алексеева призналась, что ощущала себя «гадким утёнком» до 15 лет

Обладательница титула «Мисс БРИКС — 2026» Валентина Алексеева сделала откровенное признание. В интервью «Ленте.ру» девушка рассказала, что в детстве совсем не была красавицей.

По словам Алексеевой, до 15 лет она ощущала себя «абсолютным гадким утёнком». В компании подруг никогда не была самой яркой или красивой. Раскрываться как девушка начала только после подросткового периода.

Впервые на конкурс красоты Валентина попала в 16 лет, а уже через два года получила титул «Мисс Россия — 2024» и вошла в топ-12 участниц «Мисс Вселенная». Сейчас она покорила и международное жюри БРИКС.

Сама Алексеева благодарна судьбе за то, что красота проявилась не сразу. Отсутствие раннего восхищения внешностью, по её мнению, помогло сформировать адекватную самооценку и не зацикливаться на одной лишь привлекательности. Девушке гораздо приятнее слышать комплименты уму и харизме, а не только внешним данным.

Напомним, что россиянка Валентина Алексеева стала победительницей международного конкурса красоты БРИКС в категории «Мисс». Финал состязания прошёл в международном выставочном центре «Казань Экспо». Всего в конкурсе, который состоялся впервые, участвовали 49 конкурсанток из 17 стран.