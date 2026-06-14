Швейцарцы на референдуме отклонили лимит численности населения в 10 млн человек

В Швейцарии подводят предварительные итоги референдума, на котором решается вопрос о сохранении численности населения до 2050 года ниже отметки 10 миллионов человек. Об этом сообщило издание Neue Zürcher Zeitung.

«Всё больше признаков указывают на то, что инициатива Швейцарской народной партии «Нет десятимиллионному населению Швейцарии» будет отклонена. Отклонение более решительное, чем в последних опросах. Доступ к гражданской службе, вероятно, станет более затруднительным», — сказано в публикации.

По предварительным оценкам, 55 процентов респондентов проголосовали против идеи, а 45 процентов жителей выступили за контроль численности населения.

Напомним, согласно документу, в стране к 2050 году предлагалось установить предел в 10 миллионов постоянных жителей. Инициатива, выдвинутая Швейцарской народной партией под названием «Нет Швейцарии с 10 миллионами! (Инициатива устойчивого развития)», появилась на фоне значительного прироста населения. С 2002 года, когда в стране была введена свобода передвижения, численность швейцарцев выросла примерно на 1,7 миллиона человек, преимущественно за счет иммигрантов, достигнув к концу 2025 года около 9,1 миллиона.