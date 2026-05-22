В Швейцарии пройдёт референдум о «лимите населения»

В Швейцарии готовится референдум по инициативе, направленной на ограничение роста населения. К 2050 году предлагается установить предел в 10 миллионов постоянных жителей. Голосование по этой инициативе, известной как «Инициатива против 10 миллионов», запланировано на 14 июня, сообщает сайт швейцарского кабмина.

Инициатива, выдвинутая Швейцарской народной партией под названием «Нет Швейцарии с 10 миллионами! (Инициатива устойчивого развития)», появилась на фоне значительного прироста населения. С 2002 года, когда была введена свобода передвижения, численность жителей Швейцарии выросла примерно на 1,7 миллиона человек, преимущественно за счет иммигрантов, достигнув к концу 2025 года около 9,1 миллиона.

Если численность населения Швейцарии превысит 10 миллионов, то страна должна будет расторгнуть соглашение с ЕС о свободном передвижении через два года. Это также аннулирует другие договорённости по Двусторонним соглашениям I. Участие Швейцарии в Шенгенской и Дублинской зонах окажется под угрозой, что поставит под удар сотрудничество в области безопасности и предоставления убежища. Федеральный совет и парламент уже отклонили эту инициативу, считая её экономически невыгодной.

