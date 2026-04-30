В Швейцарии объявился самопровозглашённый король, завладевший 148 участками земли

В Швейцарии 31-летний Йонас Лаувинер, член муниципального совета города Бугдорф оформил в собственность десятки земельных участков по всей стране и объявил себя «королём». Подробностями своей жизни он делится в соцсетях.

Он воспользовался особенностями законодательства: бесхозную землю в стране можно бесплатно оформить в частную собственность. Лаувинер изучил реестры и зарегистрировал на себя около 148 участков общей площадью более 117 тысяч квадратных метров.

В его владения вошли дороги, лесные участки и другие территории, от которых ранее отказались собственники. Часть этих дорог активно используется местными жителями. Теперь некоторые владельцы соседних домов вынуждены платить Лаувинеру за обслуживание проезжей части. Кроме того, «король Швейцарии» зарабатывает на разрешениях на проезд и строительство рядом со своими участками.

Мужчина создал вокруг проекта символическую «империю»: учредил «орден», фонд и даже использует собственную валюту. При этом он утверждает, что не претендует на политическую власть.

