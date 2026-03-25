25 марта, 09:06

Поел и разбогател: Любовь к жареной курочке сделала мужчину миллионером

Житель Мэриленда сорвал миллион в кафе во время обеда жаренной курицей

Обложка © GigaChat

Посетитель заведения быстрого питания в городе Форест-Хилл, штат Мэриленд, обогатился на круглую сумму в миллион долларов, что составляет порядка 80,9 миллиона рублей, просто купив лотерейный билет во время трапезы. Как передаёт агентство UPI, этот случай произошёл в точке по продаже жареной курицы, куда мужчина зашёл перекусить.

Счастливчику пришла идея испытать фортуну прямо за едой. Сначала он приобрёл пару билетов моментальной лотереи, и каждый из них принёс ему по 50 долларов. Полученную сотню американец тут же потратил на ещё один билет, который в итоге и сделал его обладателем крупной суммы.

Как рассказал американец в беседе с UPI, когда до него дошло осознание произошедшего, первым делом он почувствовал шок. Взглянув на выигрышную комбинацию, он сперва подумал, что речь идёт о тысяче долларов, однако, вглядевшись в цифры, понял: на кону миллион. Не в силах сдержать эмоции, мужчина вскочил из-за стола, оставив нетронутой еду, и поспешил к автомобилю, чтобы немедленно позвонить детям и поделиться новостью.

Мужчина добавил, что на протяжении многих лет регулярно участвует в лотереях и в целом считает это занятие для себя успешным, однако столь крупного выигрыша у него ещё не было. За три десятилетия ему, по его словам, дважды попадались призы по 50 тысяч долларов, а совсем недавно он выиграл 10 тысяч.

«Я всегда буду играть. В моём возрасте это хорошее развлечение. И мне, кажется, везёт», — сказал он.

Выигранные деньги американец намерен распределить так: основной частью суммы он закроет ипотечный кредит, а остаток отправит на накопительный счёт, открытый на детей.

Ищут победителя лотереи на 1,2 млрд рублей — через две недели деньги сгорят

Ранее Life.ru писал, что продавщица с Кубани сорвала в лотерее пять миллионов рублей. Незадолго этого она шутила на работе о своей везучести. По словам девушки, счастливый билет она выбрала случайно.

Вероника Бакумченко
