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12 июня, 10:32

Швейцария практически прекратила выдачу многократных виз россиянам

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Locomotive74

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Locomotive74

Швейцария ужесточила визовую политику в отношении российских граждан, практически прекратив выдачу им многократных виз. Об этом рассказал посол России в стране Сергей Гармонин.

«Обратили внимание, что в последние месяцы наши соотечественники стали чаще жаловаться на ужесточение политики швейцарской дипмиссии в Москве по выдаче виз россиянам», заявил дипломат в интервью РИА «Новости».

По его словам, в большинстве случаев теперь дают однократные визы — строго на даты поездки. Получить многократную визу стало почти невозможно.

«К сожалению, приходится констатировать, что и в этом вопросе швейцарские власти пошли на поводу у Брюсселя», — добавил Гармонин.

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Напомним, в ноябре 2025 года Еврокомиссия ограничила выдачу россиянам многократных шенгенских виз. Теперь на каждую поездку нужно запрашивать отдельное разрешение. В МИД России неоднократно называли такие меры дискриминацией по национальному признаку и примером лицемерия Брюсселя.

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Наталья Афонина
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