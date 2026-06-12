Швейцария практически прекратила выдачу многократных виз россиянам

Швейцария ужесточила визовую политику в отношении российских граждан, практически прекратив выдачу им многократных виз. Об этом рассказал посол России в стране Сергей Гармонин.

«Обратили внимание, что в последние месяцы наши соотечественники стали чаще жаловаться на ужесточение политики швейцарской дипмиссии в Москве по выдаче виз россиянам», — заявил дипломат в интервью РИА «Новости».

По его словам, в большинстве случаев теперь дают однократные визы — строго на даты поездки. Получить многократную визу стало почти невозможно.

«К сожалению, приходится констатировать, что и в этом вопросе швейцарские власти пошли на поводу у Брюсселя», — добавил Гармонин.

Напомним, в ноябре 2025 года Еврокомиссия ограничила выдачу россиянам многократных шенгенских виз. Теперь на каждую поездку нужно запрашивать отдельное разрешение. В МИД России неоднократно называли такие меры дискриминацией по национальному признаку и примером лицемерия Брюсселя.