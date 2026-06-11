Фракция ХДС/ХСС в ЕП призвала запретить шенгенские визы россиянам

Фракция германского консервативного блока ХДС/ХСС в Европарламенте предложила полностью запретить выдачу шенгенских туристических виз гражданам России. В заявлении фракции говорится, что в прошлом году около 500 тысяч россиян провели отпуск в Европе.

Представители ХДС/ХСС считают, что выдачу шенгена российским отдыхающим пора прекратить. По их позиции, граждане РФ не должны ездить на европейские курорты на фоне продолжающегося конфликта на Украине.

Ранее 11 европейских стран уже просили Еврокомиссию ужесточить въезд для российских туристов. Среди них страны Прибалтики, Чехия, Дания, Финляндия, Нидерланды, Польша, Швеция, а также Исландия и Норвегия, которые не входят в ЕС. Государства требуют новых жёстких механизмов, которые позволили бы быстро блокировать въезд граждан «враждебных государств» при геополитической угрозе. В 2025 году россиянам выдали почти 480 тысяч шенгенских виз, причём значительная часть была многократной.