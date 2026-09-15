«Денег больше нет»: В Раде признали, что бюджет Украины держится на трёх статьях

На Украине в условиях дефицита бюджетных средств финансирование сосредоточили на трёх направлениях. Об этом заявила депутат Верховной рады Елена Василевская-Смаглюк. По её словам, речь идёт о социальных расходах, выплате зарплат бюджетникам и содержании военнослужащих.

«Денег в бюджете нет. С сегодняшнего дня в Украине финансируются только 3 сферы: соц расходы, зарплаты бюджетникам и содержание военных», — написала парламентарий.

Одновременно Международный валютный фонд продолжает требовать отмены льготы по НДС для международных посылок стоимостью до 150 евро. Выполнение этого условия необходимо Украине для получения следующего транша.

Правительство уже повторно одобрило пакет законопроектов, предусматривающий изменения в правилах налогообложения таких отправлений. Теперь документы должны снова поступить на рассмотрение Верховной рады.

Ожидается, что депутаты могут рассмотреть законопроекты на следующей неделе. Ранее парламент уже дважды не поддержал соответствующие инициативы.

Пока неизвестно, удастся ли принять новые документы с третьей попытки. Если льготу отменят, при получении международных посылок стоимостью до 150 евро может появиться дополнительная нагрузка в виде НДС по ставке 20%.

Ранее Life.ru писал, что на Украине оценили ущерб экономике в 2026 году в $10 млрд. На этом фоне власти страны также обсуждают дополнительные меры для пополнения бюджета. В частности, правительство рассматривает возможность повысить ставку НДС с 20% до 21%.