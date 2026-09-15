Кадровая чехарда в Киеве: В Офисе генпрокурора опровергли назначение Крыма
На Украине опровергли назначение Максима Крыма и. о. генпрокурора
Обложка © Youtube / Офіс Генерального прокурора
Заместитель генерального прокурора Украины Максим Крым не назначался исполняющим обязанности главы ведомства. Об этом сообщила руководитель информационной политики и коммуникаций Офиса генпрокурора Марьяна Гайовская.
«Заместитель генерального прокурора Максим Крым не был назначен отдельным приказом или распоряжением исполняющим обязанности генерального прокурора», — подчеркнула она.
При этом Крым продолжает выполнять управленческие функции в рамках полномочий заместителя. Решения, которые украинское законодательство относит исключительно к компетенции генпрокурора, он принимать не может.
Таким образом, в Офисе генпрокурора опровергли появившиеся накануне сообщения бывшего главы ведомства Юрия Луценко о том, что Крым временно возглавил прокуратуру.
Ранее вокруг ведомства возник новый конфликт после заявлений Руслана Кравченко о подозрениях в отношении руководства НАБУ и связанных с САП лиц. Позже Офис генпрокурора сообщил, что процессуальных оснований для таких уведомлений не было, а соответствующие отметки в реестре отменили.
Ранее Life.ru сообщал, что Руслан Кравченко подал заявление об отставке с поста генпрокурора Украины. Решение последовало на фоне расследования НАБУ в отношении сотрудников его ведомства.
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