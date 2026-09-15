Депутат Рады Безуглая увидела проблему власти Украины в истории с Кравченко

История вокруг генпрокурора Руслана Кравченко показала слабость принципа личной лояльности при формировании украинской власти. На это после его отъезда из страны и конфликта с антикоррупционными органами указала депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.

Парламентарий заявила, что государственная система не должна зависеть от чиновников, которые обещают руководству личную преданность. По её мнению, опираться необходимо прежде всего на работающие институты.

«Вся эта история с генпрокурором Кравченко, которая напрочь разочаровала меня лично, в очередной раз показывает, что ставку нужно делать не на людей, которые клянутся вам в верности и обещают, что придут за каждым, а на институты», — написала она в телеграм-канале.

На фоне кадрового конфликта Кравченко покинул Украину. По данным издания «Общественное», он оформил пятидневную командировку в Париж для участия в мероприятии парламентской сети ПАСЕ.

Предшествовала этому операция НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры «Карфаген». Антикоррупционные органы объявили её 4 сентября в рамках дела о предполагаемой группе, которая, по версии следствия, обеспечивала покровительство мошенническим кол-центрам и занималась легализацией имущества. Следственные действия затронули и Кравченко, а спустя несколько дней он подал заявление об отставке.

Утром 14 сентября генпрокурор сообщил о подписании обвинительного заключения против директора НАБУ Семёна Кривоноса и человека из окружения главы САП Александра Клименко. В тот же день стало известно о его выезде за границу.

Ранее Офис генерального прокурора Украины опроверг информацию об официальном подозрении в адрес директора НАБУ Семёна Кривоноса. В ведомстве заявили, что процессуальных оснований для такого шага не было, а появившиеся записи в Едином реестре досудебных расследований отменили. До этого сам Кравченко утверждал, что подписал обвинительное заключение против главы НАБУ и человека, близкого к руководству САП. Позднее Владимир Зеленский запустил процедуру отставки генпрокурора и отдельным указом отстранил его от исполнения обязанностей.