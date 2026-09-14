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Опубликовано 14 сентября, 20:21

Офис генпрокурора Украины опроверг подозрение в адрес главы НАБУ Кривоноса

Директор НАБУ Семён Кривонос. Обложка © Wikipedia / Чулюк-Заграй Микита

Директор НАБУ Семён Кривонос. Обложка © Wikipedia / Чулюк-Заграй Микита

Официального подозрения директору НАБУ Семёну Кривоносу не предъявляли, а появившиеся в реестре отметки позднее отменили. Об этом сообщил Офис генерального прокурора через несколько часов после отстранения Руслана Кравченко от должности.

В ведомстве заявили, что процессуальных оснований для уведомления Кривоноса или других фигурантов о подозрении не возникло. Поэтому соответствующую информацию убрали из Единого реестра досудебных расследований.

«В рамках данного уголовного производства ни одному лицу, в том числе руководителю антикоррупционного органа, о подозрении в порядке, предусмотренном Уголовно-процессуальным кодексом Украины, не сообщалось. Правовых оснований для этого не было», — указано в сообщении.

Утром Кравченко сообщил, что подписал обвинительное заключение в отношении Кривоноса и человека из окружения руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александра Клименко. После этого генпрокурор уехал за пределы Украины, объяснив поездку командировкой.

Позднее Владимир Зеленский запустил процедуру смены главы прокуратуры и внёс в Верховную раду постановление об отставке Кравченко. Затем главарь киевского руководства своим указом отстранил его от должности, воспользовавшись полномочиями, действующими в условиях военного положения.

Украинские журналисты также сообщали, что перед этим страну через другой пункт пропуска покинула супруга Кравченко. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* утверждал, что НАБУ готовилось опубликовать новые записи с участием генпрокурора и предъявить ему обвинение.

Генпрокурор Украины Кравченко ночью выехал за границу на служебном автомобиле
Генпрокурор Украины Кравченко ночью выехал за границу на служебном автомобиле

Ранее директор НАБУ Семён Кривонос заявил, что официально не получал уведомления о подозрении. Руководитель антикоррупционного бюро назвал происходящее новым жанром — «Telegram-подозрением». По его словам, информационные атаки на НАБУ и Специализированную антикоррупционную прокуратуру происходят не впервые. При этом Кривонос подчеркнул, что сотрудники бюро продолжают работать в штатном режиме.

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* Внесён в РФ в перечень террористов и экстремистов.

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Антон Голыбин
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