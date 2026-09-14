Офис генпрокурора Украины опроверг подозрение в адрес главы НАБУ Кривоноса

Официального подозрения директору НАБУ Семёну Кривоносу не предъявляли, а появившиеся в реестре отметки позднее отменили. Об этом сообщил Офис генерального прокурора через несколько часов после отстранения Руслана Кравченко от должности.

В ведомстве заявили, что процессуальных оснований для уведомления Кривоноса или других фигурантов о подозрении не возникло. Поэтому соответствующую информацию убрали из Единого реестра досудебных расследований.

«В рамках данного уголовного производства ни одному лицу, в том числе руководителю антикоррупционного органа, о подозрении в порядке, предусмотренном Уголовно-процессуальным кодексом Украины, не сообщалось. Правовых оснований для этого не было», — указано в сообщении.

Утром Кравченко сообщил, что подписал обвинительное заключение в отношении Кривоноса и человека из окружения руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александра Клименко. После этого генпрокурор уехал за пределы Украины, объяснив поездку командировкой.

Позднее Владимир Зеленский запустил процедуру смены главы прокуратуры и внёс в Верховную раду постановление об отставке Кравченко. Затем главарь киевского руководства своим указом отстранил его от должности, воспользовавшись полномочиями, действующими в условиях военного положения.

Украинские журналисты также сообщали, что перед этим страну через другой пункт пропуска покинула супруга Кравченко. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* утверждал, что НАБУ готовилось опубликовать новые записи с участием генпрокурора и предъявить ему обвинение.

Ранее директор НАБУ Семён Кривонос заявил, что официально не получал уведомления о подозрении. Руководитель антикоррупционного бюро назвал происходящее новым жанром — «Telegram-подозрением». По его словам, информационные атаки на НАБУ и Специализированную антикоррупционную прокуратуру происходят не впервые. При этом Кривонос подчеркнул, что сотрудники бюро продолжают работать в штатном режиме.

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