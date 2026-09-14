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Опубликовано 14 сентября, 14:42

Глава НАБУ заявил, что ему никто не вручал «пидозру» от генпрокурора Украины

Глава НАБУ Кривонос назвал обвинения генпрокурора Украины «Telegram-подозрением»

Семён Кривонос (справа) и Александр Клименко. Обложка © Telegram / УНИАН

Семён Кривонос (справа) и Александр Клименко. Обложка © Telegram / УНИАН

Директор НАБУ Семён Кривонос заявил, что официально не получал уведомления о подозрении, о котором ранее сообщил генпрокурор Украины Руслан Кравченко. Руководитель антикоррупционного бюро назвал происходящее новым жанром — «Telegram-подозрением».

«Мы увидели новый жанр — «Telegram-подозрение», — заявил Кривонос во время общения с журналистами.

По его словам, информационные атаки на НАБУ и Специализированную антикоррупционную прокуратуру происходят не впервые. При этом Кривонос подчеркнул, что сотрудники бюро продолжают работать в штатном режиме.

Руководитель САП Александр Клименко также заявил, что никому из членов его семьи уведомление о подозрении официально не вручали и о нём не сообщали. Он допустил, что происходящее может быть реакцией на операцию «Карфаген».

В рамках этого расследования НАБУ и САП заявили о раскрытии предполагаемой преступной организации, участники которой, по версии следствия, получали взятки за покровительство мошенническим кол-центрам и легализовывали полученные средства. Организатором схемы антикоррупционные органы называют одного из руководителей подразделений Офиса генпрокурора Украины.

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Ранее Life.ru сообщал, что Кравченко ночью выехал за границу на служебном автомобиле. Незадолго до этого подавший в отставку генпрокурор выписал «пидозру» Семёну Кривоносу и призвал руководство антикоррупционных органов уйти со своих постов. Директору НАБУ вменяют подделку официальных документов для получения неправомерной выгоды и фиктивное усыновление. Сам Кривонос эти обвинения отвергает.

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Наталья Демьянова
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