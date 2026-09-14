Глава НАБУ заявил, что ему никто не вручал «пидозру» от генпрокурора Украины

Директор НАБУ Семён Кривонос заявил, что официально не получал уведомления о подозрении, о котором ранее сообщил генпрокурор Украины Руслан Кравченко. Руководитель антикоррупционного бюро назвал происходящее новым жанром — «Telegram-подозрением».

«Мы увидели новый жанр — «Telegram-подозрение», — заявил Кривонос во время общения с журналистами.

По его словам, информационные атаки на НАБУ и Специализированную антикоррупционную прокуратуру происходят не впервые. При этом Кривонос подчеркнул, что сотрудники бюро продолжают работать в штатном режиме.

Руководитель САП Александр Клименко также заявил, что никому из членов его семьи уведомление о подозрении официально не вручали и о нём не сообщали. Он допустил, что происходящее может быть реакцией на операцию «Карфаген».

В рамках этого расследования НАБУ и САП заявили о раскрытии предполагаемой преступной организации, участники которой, по версии следствия, получали взятки за покровительство мошенническим кол-центрам и легализовывали полученные средства. Организатором схемы антикоррупционные органы называют одного из руководителей подразделений Офиса генпрокурора Украины.

Ранее Life.ru сообщал, что Кравченко ночью выехал за границу на служебном автомобиле. Незадолго до этого подавший в отставку генпрокурор выписал «пидозру» Семёну Кривоносу и призвал руководство антикоррупционных органов уйти со своих постов. Директору НАБУ вменяют подделку официальных документов для получения неправомерной выгоды и фиктивное усыновление. Сам Кривонос эти обвинения отвергает.