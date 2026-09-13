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Опубликовано 13 сентября, 03:34

На Украине оценили ущерб экономике в 2026 году в $10 млрд

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rudzenka

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rudzenka

Украинская экономика может потерять до $10 млрд по итогам 2026 года. Такую оценку представило министерство экономики и окружающей среды Украины, сообщил Укринформ глава ведомства Александр Кравченко.

«Те оценки, которые мы делаем в министерстве экономики, до 10 миллиардов долларов мы ожидаем ущерб украинской экономике в течение этого года», — сказал Кравченко.

Министр не уточнил в приведённом сообщении структуру этих потерь. На этом фоне власти страны также обсуждают дополнительные меры для пополнения бюджета. В частности, правительство рассматривает возможность повысить ставку НДС с 20% до 21%. Окончательного решения по этому вопросу пока не объявляли.

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Ранее сообщалось, что Киев оценил потери из-за ограничений работы черноморских портов примерно в 1,5 процентного пункта ВВП. Под риском оказались экспортные поступления примерно на $40 млрд, поскольку через морские терминалы Украина отправляет значительную часть сельхозпродукции, железа и стали.

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Антон Голыбин
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