Украина оценила потери от блокады портов в 1,5% ВВП

Экономические потери Украины из-за атак и фактической блокады черноморских портов оцениваются примерно в 1,5 процентного пункта ВВП. Об этом заявил министр экономики и окружающей среды страны Александр Кравченко.

По его словам, под угрозой оказались экспортные доходы примерно на $40 млрд. Через черноморские порты Украина отправляет значительную часть сельхозпродукции, железа и стали.

Кравченко также оценил ущерб инфраструктуре и основным фондам от ударов в 2026 году почти в $10 млрд. При этом украинские власти ожидают особенно сложную зиму.

Министр связал риски не только с состоянием энергетики и логистики, но и с ограниченными финансовыми возможностями бюджета. По данным Reuters, внутренние доходы Украины за первые восемь месяцев года оказались примерно на $1,35 млрд ниже плана.

Ранее Life.ru сообщал, что российские удары фактически заблокировали черноморские порты Украины. До этого через морские гавани проходила основная часть украинского экспорта. После остановки портов Киеву пришлось активнее перенаправлять грузы через Дунай и западные железнодорожные переходы, однако их пропускная способность значительно ниже.