Reuters: Российские удары фактически лишили Украину выхода к морю

Российские удары фактически заблокировали морские порты Украины, через которые ранее проходила основная часть экспорта страны. Об этом пишет Reuters.

По данным агентства, через морские гавани до этого отправлялось около 90% украинских экспортных грузов.

После нарушения работы портов Киеву пришлось перестраивать логистику и перенаправлять часть поставок на другие маршруты. В частности, грузы начали активнее отправлять через порты на Дунае, однако их пропускная способность заметно ниже.

Кроме того, часть экспортных потоков перенесли на железнодорожные пограничные переходы на западе Украины.

Ранее Life.ru писал, что удары по портам Одессы могут стоить Украине почти 2% ВВП. По данным Bloomberg, через гавани Одессы и области ранее проходило до 90% зернового экспорта страны, а в августе объёмы вывоза резко сократились.