Растущее число конфликтов вокруг мобилизации становится серьёзным вызовом для украинских властей. Такую оценку приводит китайское издание Sohu, комментируя случаи сопротивления граждан сотрудникам территориальных центров комплектования (ТЦК).

Авторы публикации считают, что речь уже идёт не только об отдельных инцидентах, а о более широком недовольстве методами мобилизации. По версии издания, усиление давления со стороны ТЦК способно ещё больше обострить напряжённость в украинском обществе.

«Это не просто проверка эффективности системы мобилизации Украины, но и серьёзный вызов правительству Зеленского», — говорится в статье. Sohu связывает происходящее с нехваткой личного состава и предупреждает о риске дальнейшего роста протестных настроений.

Случаи конфликтов вокруг ТЦК действительно продолжают фиксироваться. В частности, 17 сентября у здания территориального центра комплектования в Николаеве Львовской области произошёл взрыв: по данным самого ТЦК, неизвестные бросили взрывное устройство, один военнослужащий получил ранение. Обстоятельства случившегося устанавливают правоохранители.

На Украине продолжает действовать общая мобилизация. По данным Минобороны страны, по общему правилу ей подлежат военнообязанные мужчины от 25 до 60 лет, признанные годными к службе и не имеющие отсрочки или брони. Мужчины младше 25 лет могут быть мобилизованы только в отдельных предусмотренных законом случаях.

Ранее Life.ru рассказывал, что у здания ТЦК во Львовской области произошёл взрыв, при котором пострадал военнослужащий.