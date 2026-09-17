На Украине неизвестные бросили взрывчатку к военкомату, ранен военнослужащий

Военнослужащий ВСУ получил ранение при взрыве у здания территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) в городе Николаеве Львовской области. Об этом сообщил в соцсети сам региональный ТЦК.

Инцидент произошёл 17 сентября около 16:30 возле входа в здание второго отдела Стрыйского районного центра комплектования и социальной поддержки. По предварительным данным, неизвестные бросили с улицы бомбу, и она взорвалась.

Пострадавшего военного доставили в Николаевскую центральную районную больницу. Его состояние оценивается как средней тяжести. На месте работают правоохранители и следственно-оперативная группа. Обстоятельства взрыва и причастных к нему лиц устанавливают.

Ранее в городе Нововолынск Волынской области на западе Украины мужчина с ножом напал на группу оповещения местного военкомата. В результате один военнослужащий получил тяжёлое ранение в область брюшной полости. У другого — травмирована рука. Нападавший задержан.