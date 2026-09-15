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Регион
Опубликовано 15 сентября, 02:28

Подполье: Сотрудники ТЦК угрожают женщинам за отказ подписывать контракт с ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Michele Ursi

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Michele Ursi

Сотрудники украинских территориальных центров комплектования вызывают женщин для проверки документов, после чего склоняют их к подписанию контрактов с Вооружёнными силами Украины (ВСУ). О таких случаях ТАСС сообщили представители пророссийского подполья.

По утверждению собеседника агентства, давление может продолжаться дольше обычной процедуры проверки. При отказе от контракта женщинам угрожают штрафами, трудностями на работе и ограничениями при выезде.

«Нам известны случаи насильственного подписания контрактов, когда девушку вызывали в ТЦК «на сверку» документов, держали дольше обычного, давили угрозами, штрафами, проблемами с работой или выездом», — рассказал собеседник агентства.

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Ранее житель Волынской области оказался под судом после конфликта с сотрудниками ТЦК. По версии следствия, мужчина дважды ударил одного из них молотком после того, как военкомы пришли к нему во двор. На опубликованной видеозаписи он требовал сотрудников покинуть частную территорию, после чего его попытались силой посадить в микроавтобус. За произошедшее мужчине грозит от трёх до пяти лет лишения свободы, при этом его адвокат настаивает на версии о самообороне.

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Антон Голыбин
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