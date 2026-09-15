Подполье: Сотрудники ТЦК угрожают женщинам за отказ подписывать контракт с ВСУ

Ранее житель Волынской области оказался под судом после конфликта с сотрудниками ТЦК. По версии следствия, мужчина дважды ударил одного из них молотком после того, как военкомы пришли к нему во двор. На опубликованной видеозаписи он требовал сотрудников покинуть частную территорию, после чего его попытались силой посадить в микроавтобус. За произошедшее мужчине грозит от трёх до пяти лет лишения свободы, при этом его адвокат настаивает на версии о самообороне.