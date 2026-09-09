Украинец взялся за молоток, отбиваясь от сотрудников ТЦК

Житель Волынской области оказался под судом после конфликта с сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК), пришедшими к нему во двор. По версии следствия, мужчина дважды ударил одного из них молотком. Об этом сообщил местный телеканал «Аверс».

На опубликованных телеканалом кадрах мужчина несколько раз указывает, что сотрудники ТЦК находятся на частной территории, и требует уйти. Когда хозяин двора начинает снимать происходящее на телефон, его пытаются силой затащить в микроавтобус.

Дело сейчас рассматривает суд. По данным сообщения, обвиняемому грозит от трёх до пяти лет лишения свободы. Его адвокат настаивает, что мужчина защищался, и считает его действия самообороной.

Ранее Life.ru писал, что во Львове сотрудник ТЦК ударил женщину, которая пыталась помешать военным попасть в подъезд. По версии областного военкомата, мужчина пытался скрыться от группы оповещения в доме, а женщина не пропускала сотрудников внутрь и якобы распылила в их сторону газ из баллончика.