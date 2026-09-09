Мелех заявил о прямых приказах из Киева по мобилизации клириков УПЦ

Священнослужителям Украинской православной церкви направляют мобилизационные повестки централизованно из Киева, минуя местные военкоматы. Об этом на полях сессии Совета ООН по правам человека заявил специальный представитель МИД РФ по вопросам международного сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания Михаил Мелех.

Дипломат сослался на сведения из приходов и публикации украинских СМИ. По его оценке, такая схема свидетельствует о контроле за призывом духовенства на высоком государственном уровне.

Мелех также утверждает, что за последние годы сотни священнослужителей мобилизовали против их желания и вопреки религиозным убеждениям. Он сообщил и о пропавших священниках, которых, по имеющимся у российской стороны сведениям, похитили люди в камуфляже без опознавательных знаков.

МИД России призвал международные правозащитные организации запросить у украинских властей информацию об этих людях и выяснить их судьбу.

Ранее настоятеля храма Казанской иконы Пресвятой Богородицы канонической Украинской православной церкви в Коростене Житомирской области протоиерея Алексея Стужука принудительно мобилизовали сотрудники ТЦК. Информацию о случившемся распространил протоиерей Георгий Кузнецов. Он обратился к верующим с просьбой молиться за священнослужителя. Что именно произошло при мобилизации Стужука, в СПЖ не уточнили. Где сейчас находится настоятель, также неизвестно.