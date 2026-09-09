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Регион
Опубликовано 8 сентября, 22:36

Во Львове «людолов» полез с кулаками на женщину, мешавшую ломать двери подъезда

Обложка © Telegram / Политика Страны

Обложка © Telegram / Политика Страны

Сотрудник территориального центра комплектования ударил женщину во время конфликта у жилого дома во Львове. Инцидент произошёл после того, как представители ТЦК попытались попасть в подъезд вслед за мужчиной. Об этом сообщило украинское издание «Страна».

Во Львове сотрудник ТЦК ударил женщину. Видео © Telegram / Политика Страны

По данным издания, женщина пыталась помешать сотрудникам ТЦК открыть дверь подъезда. На опубликованных кадрах один из участников конфликта применяет к ней физическую силу.

Во Львовском областном ТЦК изложили другую версию предыстории произошедшего. Там заявили, что мужчина пытался скрыться от группы оповещения и забежал в дом. Женщина, как утверждает ведомство, не позволяла военнослужащим пройти следом и якобы распылила в их сторону газ из баллончика.

В ведомстве заявили, что опубликованные в соцсетях кадры не показывают всех обстоятельств конфликта. Других данных о его участниках и возможных последствиях произошедшего пока не приводится.

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Ранее в городе Балта Одесской области автомобиль под управлением сотрудника ТЦК сбил двухлетнего мальчика. Ребёнок в какой-то момент отошёл от отца и оказался перед машиной. После наезда водитель покинул место происшествия. Пострадавшего ребёнка доставили в больницу с травмами.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Антон Голыбин
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