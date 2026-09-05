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Опубликовано 5 сентября, 12:46

С дубинкой из засады: В Одессе показали новую тактику «людоловов Зеленского»

Гончаренко*: ТЦК устраивают засады на мужчин в Одессе под видом прохожих

Обложка © Telegram / Гончаренко*

Обложка © Telegram / Гончаренко*

Сотрудники территориальных центров комплектования начали устраивать засады на военнообязанных в Одессе под видом прохожих. Об этом заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*, опубликовав видео одного из таких эпизодов.

Гончаренко* показал новую тактику сотрудников ТЦК в Одессе. Видео © Telegram / Гончаренко*

«ТЦК начали делать засады. Именно такая ситуация произошла вчера в Одессе. И здесь всё: мастерская конспирация, командная работа и координация действий. Какие прекрасные разведчики пропадают в ТЦК», — написал Гончаренко*.

Депутат обратил внимание, что во время потасовки сотрудник с дубинкой, судя по записи, попал в том числе по своему коллеге. Гончаренко* выразил опасение, что методы принудительной мобилизации могут стать ещё жёстче.

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Ранее Life.ru рассказывал, что Дональд Трамп заявил о своей осведомлённости о случаях силовой мобилизации на Украине. До этого в украинских городах неоднократно происходили конфликты между гражданами и сотрудниками ТЦК во время вручения повесток и доставки военнообязанных. На фоне многочисленных жалоб украинские власти также признавали недовольство населения методами работы военкоматов.

Больше новостей о ситуации на Украине и событиях вокруг конфликта — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

* Внесён в России в перечень террористов и экстремистов.

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Александра Мышляева
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