Под Одессой сотрудник ТЦК сбил двухлетнего ребёнка и скрылся с места аварии
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Двухлетний мальчик пострадал под колёсами автомобиля, которым управлял сотрудник территориального центра комплектования (ТЦК). Инцидент произошёл в городе Балта Одесской области. Информацию об этом распространило издание «Страна».
Как сообщается, ребёнок ненадолго отошёл от отца и попал под автомобиль. Водитель скрылся с места аварии, а пострадавший малыш был госпитализирован с травмами.
Ранее украинский историк Марта Гавришко была поражена видео из Львова, где женщины попытались вмешаться в действия сотрудников ТЦК во время задержания мужчины. На кадрах, которые распространились в интернете, группа женщин вступает в конфликт с представителями военкомата и требует отпустить молодого человека. По словам Гавришко, за подобными сценами стоят не только эмоции, но и желание защитить близких.
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