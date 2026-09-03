Под Одессой сотрудник ТЦК сбил двухлетнего ребёнка и скрылся с места аварии

Как сообщается, ребёнок ненадолго отошёл от отца и попал под автомобиль. Водитель скрылся с места аварии, а пострадавший малыш был госпитализирован с травмами.

Ранее украинский историк Марта Гавришко была поражена видео из Львова, где женщины попытались вмешаться в действия сотрудников ТЦК во время задержания мужчины. На кадрах, которые распространились в интернете, группа женщин вступает в конфликт с представителями военкомата и требует отпустить молодого человека. По словам Гавришко, за подобными сценами стоят не только эмоции, но и желание защитить близких.