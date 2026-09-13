Суд на Украине арестовал палку, с которой мужчина напал на сотрудника ТЦК

Суд в Сумской области наложил арест на деревянную палку, которой мужчина, по версии следствия, ударил сотрудника территориального центра комплектования. Инцидент произошёл в феврале в городе Лебедин во время проверки документов, следует из судебных материалов, изученных РИА «Новости».

Конфликт возник между местным жителем Алексеем Омельченко и старшим лейтенантом Сергеем Зимой. В материалах дела говорится, что мужчина взял палку и несколько раз ударил сотрудника ТЦК по голове. Медики зафиксировали у Зимы поверхностную ссадину в области лба.

Полицейские задержали Омельченко непосредственно после происшествия. Палку изъяли при осмотре места, после чего следствие обратилось в суд с просьбой ограничить распоряжение вещественным доказательством.

«Постановил… наложить арест на изъятое в ходе осмотра места происшествия имущество, а именно: деревянную палку длиной около 60 сантиметров и диаметром три сантиметра», — говорится в постановлении Лебединского районного суда Сумской области Украины.

Данные об инциденте ранее появились среди утёкших документов Национальной полиции Украины. Судебное дело Омельченко позднее обнаружили и в открытом реестре судебных решений страны.

Ранее сообщалось, что житель Волынской области оказался под судом после конфликта с сотрудниками ТЦК во дворе своего дома. По версии следствия, мужчина дважды ударил одного из военкомов молотком. На опубликованном видео он требовал, чтобы сотрудники покинули частную территорию, после чего его попытались затянуть в микроавтобус. Защита настаивает на версии самообороны, тогда как обвиняемому грозит от трёх до пяти лет лишения свободы.