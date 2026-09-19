В Одессе сотрудника ТЦК посадили на семь лет за пытки и похищения людей

Приморский суд Одессы приговорил сотрудника территориального центра комплектования к 7 годам тюрьмы за пытки и похищения людей. Об этом говорится в вердикте суда.

По данным суда, военком задерживал и избивал людей без присутствия полицейских, а также угрожал им сексуальным насилием. В частности, он бил потерпевшего руками и дубинкой по голове и туловищу, душил и заставлял выполнять унизительные действия, в том числе держать на голове пластиковую крышку, угрожая повторным избиением в случае её падения.