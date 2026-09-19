В Одессе сотрудника ТЦК посадили на семь лет за пытки и похищения людей
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Приморский суд Одессы приговорил сотрудника территориального центра комплектования к 7 годам тюрьмы за пытки и похищения людей. Об этом говорится в вердикте суда.
По данным суда, военком задерживал и избивал людей без присутствия полицейских, а также угрожал им сексуальным насилием. В частности, он бил потерпевшего руками и дубинкой по голове и туловищу, душил и заставлял выполнять унизительные действия, в том числе держать на голове пластиковую крышку, угрожая повторным избиением в случае её падения.
Ранее Life.ru рассказывал, что в Сумской области суд наложил арест на деревянную палку, которой местный житель, по версии следствия, несколько раз ударил сотрудника ТЦК по голове во время проверки документов. Палку длиной около 60 сантиметров изъяли как вещественное доказательство, а самого мужчину задержали после конфликта.
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