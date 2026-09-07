Мирный житель ранен при атаке FPV-дрона на микроавтобус в Шебекине

Мирный житель пострадал при атаке FPV-дрона на микроавтобус в Шебекине Белгородской области. Мужчина получил множественные осколочные ранения спины и плеча, рассказали в оперштабе региона.

Пострадавшего бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ. Транспортное средство после удара получило повреждения. В Новой Таволжанке беспилотник атаковал частный дом — там выбило окна, пострадали кровля и забор. В районе села Доброе другой FPV-дрон ударил по автомобилю, повредив кузов и стёкла.

Последствия зафиксированы и в Белгородском округе. В Ясных Зорях при детонации аппарата разбило остекление квартиры в многоквартирном доме, а в Октябрьском повреждены фасад и окна частного жилья.

В Новостроевке-Первой Грайворонского округа после удара беспилотника полностью сгорел автомобиль. В хуторе Петровский Ракитянского округа FPV-дрон пробил крышу частного дома.

Несколько атак произошли в Красной Яруге: повреждены жилой дом, газовая труба, гараж, четыре автомобиля и кровля склада. В Валуйском округе дроны повредили остекление дома, ГАЗель и ворота ещё одного домовладения.

Днём ранее в Белгородской области два человека погибли и ещё двое пострадали при налёте беспилотников ВСУ. В районе села Октябрьская Готня FPV-дрон атаковал автомобиль, находившиеся внутри мужчина и женщина скончались на месте.