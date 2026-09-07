Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 7 сентября, 17:36

Мирный житель ранен при атаке FPV-дрона на микроавтобус в Шебекине

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Мирный житель пострадал при атаке FPV-дрона на микроавтобус в Шебекине Белгородской области. Мужчина получил множественные осколочные ранения спины и плеча, рассказали в оперштабе региона.

Пострадавшего бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ. Транспортное средство после удара получило повреждения. В Новой Таволжанке беспилотник атаковал частный дом — там выбило окна, пострадали кровля и забор. В районе села Доброе другой FPV-дрон ударил по автомобилю, повредив кузов и стёкла.

Последствия зафиксированы и в Белгородском округе. В Ясных Зорях при детонации аппарата разбило остекление квартиры в многоквартирном доме, а в Октябрьском повреждены фасад и окна частного жилья.

В Новостроевке-Первой Грайворонского округа после удара беспилотника полностью сгорел автомобиль. В хуторе Петровский Ракитянского округа FPV-дрон пробил крышу частного дома.

Несколько атак произошли в Красной Яруге: повреждены жилой дом, газовая труба, гараж, четыре автомобиля и кровля склада. В Валуйском округе дроны повредили остекление дома, ГАЗель и ворота ещё одного домовладения.

Дрон ВСУ убил пассажира автобуса в Шебекино, ещё четверо ранены
Дрон ВСУ убил пассажира автобуса в Шебекино, ещё четверо ранены

Днём ранее в Белгородской области два человека погибли и ещё двое пострадали при налёте беспилотников ВСУ. В районе села Октябрьская Готня FPV-дрон атаковал автомобиль, находившиеся внутри мужчина и женщина скончались на месте.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar