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Опубликовано 3 сентября, 08:07

Дрон ВСУ убил пассажира автобуса в Шебекино, ещё четверо ранены

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Один мирный житель погиб и ещё четверо получили ранения при ударах беспилотников ВСУ по маршрутному автобусу и грузовику в Белгородской области. Об этом сообщили в мессенджере «Макс» оперативного штаба региона.

В городе Шебекино FPV-дрон ударил по рейсовому автобусу.

«От полученных ранений мужчина-пассажир скончался на месте», — говорится в сообщении. Водителя автобуса с подозрением на акубаротравму медики отвезли в городскую больницу № 2 Белгорода.

Ещё троих мужчин ранил дрон, атаковавший грузовой автомобиль. Их доставили в больницу с осколочными ранениями рук и ног.

Три человека пострадали при атаках дронов ВСУ на Белгородскую область
Три человека пострадали при атаках дронов ВСУ на Белгородскую область

Ранее Life.ru рассказывал, что в том же Шебекино украинский FPV-дрон ударил по легковой машине. Мужчина получил слепое осколочное ранение надплечья и акубаротравму, его увезли в Шебекинскую центральную районную больницу. Сам автомобиль после удара оказался разбит.

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Вероника Бакумченко
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