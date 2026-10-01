Под контролем Украины осталось примерно 11% территории ДНР, заявил президент России Владимир Путин. Об этом глава государства сообщил на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Путин рассказал, что в украинском руководстве рассчитывают удерживать эти территории ещё полтора года, а в Европе называют срок в два года.

Российский лидер ожидает, что они перейдут под контроль России гораздо раньше. Он связал это с нарастающими темпами продвижения российских войск и подчеркнул, что вопрос не сводится к участку земли.

«Но если утрата этих территорий неизбежно произойдёт, есть ли смысл за них цепляться, жертвуя людьми, их безопасностью и жизнью?» — спросил президент.

Ранее сообщалось об освобождении Весёлого Поля в ДНР. Населённый пункт расположен севернее Доброполья и восточнее Белозёрского. Военный корреспондент Александр Коц рассказал, что группировка «Центр» обходит Доброполье с севера, а российские подразделения уже приблизились к городу с северо-востока, востока и юга.