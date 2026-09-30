Путин: Вся Россия участвует в программах развития Донбасса и Новороссии

Вся Россия сегодня участвует в реализации программ комплексного развития Донбасса и Новороссии. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая 30 сентября на первом заседании Государственной думы IX созыва. Заседание нового состава парламента проходит в Москве после сентябрьских выборов.

«Сегодня мы сражаемся вместе, а также вместе восстанавливаем, возрождаем Донбасс и Новороссию. В реализации программы их комплексного развития участвует вся страна», — сказал глава государства.

Путин отдельно отметил шефскую помощь российских регионов и работу специалистов, которые участвуют в восстановлении территорий. По словам президента, строители, сотрудники коммунальных служб, водители, железнодорожники, учителя и медики порой выполняют свои задачи с риском для жизни.

Президент подчеркнул, что к этой работе подключены общественные и волонтёрские организации, предприниматели, компании и граждане разных возрастов и политических взглядов.

Восстановление инфраструктуры Донбасса и Новороссии остаётся одним из направлений государственной программы развития этих территорий. Ранее Путин поручил правительству подготовить отдельный план по развитию транспорта в новых регионах, включая модернизацию общественного транспорта и расширение маршрутной сети.