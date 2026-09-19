Путин поручил кабмину подготовить план по транспорту в новых регионах

Президент России Владимир Путин поручил кабинету министров до 1 декабря подготовить предложения по возобновлению работы общественного транспорта в новых регионах. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Кремля.

Речь идёт о восстановлении транспортной инфраструктуры, а также модернизации и расширении маршрутных сетей на территориях Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей. Ответственным за исполнение назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

Поручение сформировано по итогам заседания Президиума Государственного Совета, которое прошло 10 августа 2026 года. Помимо этого пункта, глава государства утвердил и другие решения, принятые в ходе того совещания.

Напомним, ранее Владимир Путин заявил о необходимости наладить работу общественного транспорта в Донбассе и Новороссии. Также, по его словам, предстоит расширить сеть маршрутов. Президент назвал работу общественного транспорта на исторических территориях важной темой. Он призвал уделить самое пристальное внимание восстановлению транспорта, его модернизации и расширению маршрутной сети.