Путин поручил наладить общественный транспорт в Донбассе и Новороссии

В Донбассе и Новороссии предстоит наладить работу общественного транспорта и расширить сеть маршрутов. Об этом заявил президент России Владимир Путин, который по видеосвязи участвовал в заседании президиума Госсовета, посвящённом развитию транспорта.

Ранее сообщалось, что в исторических регионах восстановили и построили заново более 25 тысяч объектов. Об этом Путин говорил на совещании по развитию новых субъектов. По его словам, среди них школы, больницы и поликлиники, спортивные площадки, а также энергетическая и коммунальная инфраструктура. Кроме того, в этих регионах ввели в строй около миллиона квадратных метров жилья и запустили почти 260 промышленных предприятий.