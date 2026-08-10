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Регион
10 августа, 15:09

Путин поручил наладить общественный транспорт в Донбассе и Новороссии

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

В Донбассе и Новороссии предстоит наладить работу общественного транспорта и расширить сеть маршрутов. Об этом заявил президент России Владимир Путин, который по видеосвязи участвовал в заседании президиума Госсовета, посвящённом развитию транспорта.

«Важная тема — работа общественного транспорта на наших исторических территориях. Надо уделить самое пристальное внимание восстановлению транспорта, модернизации и расширению маршрутной сети», — сказал Путин.

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Ранее сообщалось, что в исторических регионах восстановили и построили заново более 25 тысяч объектов. Об этом Путин говорил на совещании по развитию новых субъектов. По его словам, среди них школы, больницы и поликлиники, спортивные площадки, а также энергетическая и коммунальная инфраструктура. Кроме того, в этих регионах ввели в строй около миллиона квадратных метров жилья и запустили почти 260 промышленных предприятий.

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Вероника Бакумченко
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