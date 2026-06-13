Путин: В Донбассе и Новороссии восстановлено более 25 тысяч объектов

С момента возвращения новых регионов в состав России восстановили или построили заново более 25 тысяч объектов. Об этом на совещании по развитию воссоединённых субъектов сообщил президент РФ Владимир Путин.

«В общей сложности было восстановлено и построено заново более 25 тысяч различных объектов. В их числе школы, больницы и поликлиники, спортплощадки, энергетическая и коммунальная инфраструктура», — сказал президент.

По его словам, в исторических регионах ввели в эксплуатацию около миллиона квадратных метров жилья, запустили почти 260 промышленных предприятий, собрали порядка 19 миллионов тонн зерновых. Налажена поддержка малому и среднему бизнесу.

Общая протяжённость отремонтированных и проложенных автотрасс превысила 8 тысяч километров. В их число вошли участки «Азовского кольца» — новой магистрали, связывающей приазовские регионы. Дорога должна повысить транспортную доступность этих территорий и дать импульс для инвестиций, логистики и торговли, указал глава государства.

13 июня в режиме видеосвязи началось совещание по социально-экономическому развитию Донбасса и Новороссии. В ходе встречи Владимир Путин поставил задачу к 2030 году поднять эти регионы до общероссийских показателей.